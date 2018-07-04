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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Pervari'de kaybolan 15 yaşındaki çocuk bulundu - SİİRT

Pervari'de kaybolan 15 yaşındaki çocuk bulundu - SİİRT

- Pervari Kaymakamı Hakan Şeker'in konuşması Siirt 'te kaybolan 15 yaşındaki çocuk bulundu - Pervari Kaymakamı Hakan Şeker: - "Sayın Valimizin destekleriyle, Jandarma Komutanlığımız, korucularımız, AFAD Müdürlüğümüz 3 gündür yoğun bir şekilde çalıştı ve çocuğumuza sağ salim ulaştık. buradan emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum"SİİRT (AA) - Siirt 'in Pervari ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki Salih Oral bulundu.Alınan bilgiye göre, 1 Temmuz'da Güleçler köyündeki evinden babasına ait eşekle ayrılan ve akşam eve dönmeyen Oral'ın bulunması için bölgede jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmaları sonuç verdi.Pervari Kaymakamı Hakan Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oral'ın bulunması için Botan Çayı'nda sürdürülen çalışmaların arazide de yapıldığını söyledi.

Vali Ali Fuat Atik'in de yakından takip ettiği çalışmaların sonuç verdiğini belirten Şeker, Oral'ın köyün yakınlarındaki kayalıklarda bulunduğunu bildirdi."Çocuğumuzun bulunması için Sayın Valimizin destekleriyle, Jandarma Komutanlığımız, korucularımız, AFAD Müdürlüğümüz 3 gündür yoğun bir şekilde çalıştı ve çocuğumuza sağ salim ulaştık. buradan emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." diyen Şeker, bu tür üzücü olayların son bulması temennisinde bulundu.

Jandarma Kayalı Bild Muhabir 

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