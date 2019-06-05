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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Peru'da 5 Ton Kokain Ele Geçirildi Haberi

- Peru'da 5 Ton Kokain Ele Geçirildi Haberi

ele geçirilen kokainler

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-başbakan açıklama
-detay

(LİMA) - Peru'da 5 ton kokain ele geçirildi LİMA

- Peru’da Avrupa’ya gönderilmesi planlanan 5 tondan fazla kokainin ele geçirildi. Peru Narkotik Şube yaptığı açıklamada, başkent Lima ve Callao şehrinde yapılan operasyon sonucu 5 tondan fazla uyuşturucunun bulunduğunu belirtti.
Polis, Avrupa’ya gönderilmesi planlanan 5 tondan fazla kokainin Arjantin, İspanya ve İtalya’dan gelen istihbarat sayesinde engellendiğini dile getirdi. Polis ekipleri ele geçirilen uyuşturucu maddeyle uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına büyük darbe vurulduğunu ifade etti.
Peru Başbakanı Martin Vizcarra, “İki önemli operasyonla bu yasa dışı maddeler ele geçirildi. Artık suçluların elinde olmayacak olan 5 bin ton kokainden bahsediyoruz” dedi.

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