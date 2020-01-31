Personel servisi otobüs alev alev yandı



- Eskişehir’de, personel servisi olan otobüs, motor bölümünde meydana gelen yangınla alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta yaklaşık 10 bin TL zarar meydana geldi. Olay, Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi Kent Park önünde yaşandı. Alınan bilgilere göre; sabah saat 08:00 sıralarında Cengiz S. İdaresindeki 26 S 0792 plakalı otobüsün motor bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Otobüsü hemen yol kenarına çeken sürücü, durumu Eskişehir İtfaiyesine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, polisin yol güvenliğini almasının ardından söndürme çalışmalarına başladı.

‘1,5 ton su kullanılarak söndürüldü’ Bu esnada alevler otobüsün arka bölümünü sararken, itfaiye ekipleri de iki ayrı koldan söndürme işlemlerini aralıksız sürdürdü. Yaklaşık 1,5 ton su kullanılarak söndürülen otobüste yaklaşık 10 bin TL zarar meydana geldi. Öte yandan çıkan yangında ölü ve yaralı bulunmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (MK-



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