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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Perşmerge'nin Kerkük'e döneceği iddiası

Perşmerge'nin Kerkük'e döneceği iddiası

- Irak Parlamentosu Kerkük Bürosu binası - KYB Kerkük Milletvekili Rebvar Taha'nın basın toplantısında konuşması - KYB Kerkük Milletvekili Taha:" Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde Peşmerge'nin de içinde yer alacağı ortak bir gücün kurulması yönünde görüşmeler yapılıyor"KERKÜK (AA) - Irak'ta Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde Peşmerge'nin de içinde yer alacağı ortak güvenlik gücü oluşturulacağı iddia edildi.Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Kerkük Milletvekili Rebvar Taha, Kerkük 'te düzenlediği bir basın toplantısında, '' Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde Peşmerge'nin de içinde yer alacağı ortak bir gücün kurulması yönünde görüşmeler yapılıyor.'' dedi.
Bu ortak gücün kurulması için Başbakan Haydar el - İbadi'nin desteğine ihtiyaçları olduğunu belirten Taha, ''Bu konuda Bağdat ile Erbil arasında yapılan görüşmelerde Başbakan İbadi'nin desteğine ihtiyaç var. Ortak gücün kurulmasının hızlandırılmasında, merkezi Bağdat hükümetinin rolü önemli ve etkin olacaktır.'' diye konuştu.
Bağdat ile Erbil arasındaki anlaşmazlık bölgelerinde güvenliğin yalnızca merkezi hükümete bağlı güçler tarafından sağlanmasının sağlıklı olmadığını savunan Taha, şunları söyledi:''Peşmerge, terör örgütü DEAŞ ile mücadele sürecinde göstermiş olduğu çabanın bir benzerini şu an anlaşmazlık bölgelerindeki DEAŞ kalıntılarına karşı da göstermeye hazır."Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, dün yaptığı açıklamada, zaman zaman yaşanan güvenlik sorunları bahane edilerek Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde güvenliğin sağlanması mevzusuna Peşmerge'nin dahil edilmesini istemediklerini belirtmişti.Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim 2017'de Peşmerge güçlerinin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük 'te kontrolü sağlamıştı.

Çatışma Basın Toplantısı Toplantı Hükümet Terör Örgütü 

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