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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Perre Antik Kentte tarih yeniden canlanacak İzle

Perre Antik Kentte tarih yeniden canlanacak İzle

Perre Antik Kentin ekipler tarafından incelenmesi

Yabancı Turist Uttu Allah 

-Ekibin gezisinden detay görüntüler
-Perre antek kentten detay görüntüler
-Vali Aykut Pekmez ile röp

( ADIYAMAN )- Adıyaman Valisi Aykut Pekmez: “Turistlerin Adıyaman’da geçirebilecekleri gün sayısını arttırılarak turizmden daha fazla pay almak istiyoruz” ADIYAMAN

- Kommagene Krallığının 5 büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kent’te yapılacak çevre düzenlemesi ile tarih yeniden canlanacak. M.Ö. 1. Yüzyılda günümüze kadar gelen Kommagene Krallığının 5 büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kent nekropol alanında yeni düzenlemeler yapılacak. İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile Perre Antik Kent turist çekecek. Proje kapsamında yapılacak olan peyzaj çalışmalarıyla kaya mezarlar içerisinde eski dönemlerdeki yaşantılar görseller ile canlandırılacak. Yürüyüş yolları, mozaikli alana ulaşım, ışıklandırma ve görsellik ile ilgili çalışmalar projede yer alıyor. İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulan proje kapsamında Rölöve ve Anıtlar Müdürü ekipleri Perre Antik Kente gelerek incelemelerde bulundu. Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Deveci, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ile birlikte incelemede bulunan teknik ekip rapor tuttu. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, tarihin yeniden canlandırılacağını belirterek, “İl Özel İdare olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının da onayını alarak Perre Antik Kentinin çevre düzenlemesiyle ilgili bir proje hazırlatıyoruz. Bu projedeki amacımız şuanda kazısı yapılmış gezilebilecek olan yerlerimizin çevre düzenlemesini ile beraber vatandaşlarımızı ziyaret ettiği yerlerde daha rahat gezmelerini sağlamak. Yürüyüş yollarını yapmak, peyzaj çalışmaları yaparak o tarihi dokusuna uygun tarihi yeniden canlandırabilecek yapılar yaparak o bölgenin turizm açısından daha cazip daha gezilebilir hale gelmesi için projeyi hazırlayıp, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza sunacağız. Onu da en kısa zamanda hayata geçireceğiz” dedi.
Vali Pekmez, amaçlarının Adıyaman’a gelen yerli ve yabancı turist sayısını arttırmak olduğunu kaydederek, “Esas amacımız Adıyaman’a gelen yerli ve yabancı turist sayımızı arttırmak. Turistlerin Adıyaman’da geçirebilecekleri gün sayısını arttırarak, kentimizin turizmden daha fazla pay almasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde tanıtıma önem vereceğiz. İstanbul’da da burada da acentelerle görüşmeler yapıyoruz. İnşallah bu dönemden sonrada ilimize gelen turist sayısını maksimum seviyeye çıkartmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.
(AHM-SD-
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