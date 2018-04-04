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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Perona yanaşamayan trene sandalyeli çözüm

Perona yanaşamayan trene sandalyeli çözüm

Perona ulaşamayan trenden görüntü

Güzergah Bild Yolcu Treni Cep Telefonu 

-Arızalanan diğer trenden görüntü
-Yolcuların trene gitmeleri
-Sandalyeye basarak trene çıkmaları

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta yolcu treninin teknik sebepten arıza vermesi nedeniyle aynı güzergahtan gelen başka bir yolcu treni perona yanaşamadı. Yolcular perondan yaklaşık 20 metre yol yürüdükten sonra ulaştıkları trene; sandalyenin üzerine basarak binebildiler. Olay saat 16.00 sıralarında Zonguldak Tren Garı'nda meydana geldi. Bir yolcu treni perona yaklaşık 20 metre uzaklıkta arızalandı. Bu sırada 16.15'te Zonguldak-Gökçebey seferini yapacak olan diğer bir yolcu treni ise aynı hatta olmaları sebebiyle perona yanaşamadı. Bunun üzerine peronda bekleyen yolcular, 20 metre mesafedeki trene yürüdüler. Perona yaklaşamayan trenin bulunduğu yere yürüyen yolcuların trenin merdivenlerinin yüksek olması üzerine istasyon görevlileri çareyi sandalye koyarak buldu. O anlar ise saniye saniye bir yolcu tarafından cep telefonuna kaydedildi. Yolcuların sandalye yardımıyla bindikleri tren, hareket saati gelince Zonguldak Tren Garı'ndan ayrıldı. Öte yandan teknik sebepten dolayı arızalanan diğer yolcu treninin bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanarak faaliyete geçtiği öğrenildi. (OA
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