Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Perinçek: 'NATO tatbikatlarında hedef tahtasına Atatürk, Türkiye'nin cumhurbaşkanı konuluyor' - İSTANBUL

Perinçek: 'NATO tatbikatlarında hedef tahtasına Atatürk, Türkiye'nin cumhurbaşkanı konuluyor' - İSTANBUL

Perinçek: "NATO tatbikatlarında hedef tahtasına Atatürk, Türkiye'nin cumhurbaşkanı konuluyor" - İSTANBUL - Doğu Perinçek'in konuşmasıVatan Partisi'nin Beşiktaş mitingi - Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek: - "NATO PKK'ya 5 bin tır silah veriyor. NATO Amerika'dır. NATO nasıl bizi koruyacak? NATO tatbikatlarında hedef tahtasına Atatürk, Türkiye'nin cumhurbaşkanı konuluyor"İSTANBUL (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, "NATO PKK'ya 5 bin tır silah veriyor. NATO Amerika'dır. NATO nasıl bizi koruyacak? NATO tatbikatlarında hedef tahtasına Atatürk, Türkiye'nin cumhurbaşkanı konuluyor." dedi.
Vatan Partisinin Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki mitinginde Perinçek, Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Kurucu Genel Başkanı Osman Pamukoğlu ile birlikte sahneye çıktı.Perinçek, ABD Senatosu'nda F - 35’lerin Türkiye'ye teslimatını geçici olarak durdurmak isteyen savunma bütçesi kanununa gönderme yaparak, "ABD, üç gün önce silah ambargosu koymuştur. 'Silah, uçak vermeyeceğim' diyor. Bunlar hala Amerika’dan medet umuyor. Hangi Amerika’dan? PKK’ya 5 bin silah veren Amerika’dan." ifadelerini kullandı.Perinçek, şöyle devam etti:"Amerika eğitiyor, donatıyor, 5 bin tır silah veriyor, onu Meclise sokuyor. Amerika, Batı bütün hışmıyla Türkiye'nin üzerine dayanmış durumda. Bize dayattığı tek bir şey var. 'PKK'yı meclise sokacaksınız hatta cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaksınız' ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesindeki Diyarbakırımız, başka bir ülkenin başkenti olarak gösteriliyor. Amerikan tehdidi karşısında sonuna kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güveniyoruz ve hiçbir komutanımızın düğmesini bile hiç kimseye söktürmeyiz. TSK'nın emir komuta birliğini yeniden sağlayacağız."TSK'ya karşı kara propaganda yürütüldüğünü iddia eden Perinçek, sözlerini, "15 Temmuz'da bir Türk Amerikan savaşı oldu. Türk ordusu içine yerleştirilen NATO ordusu Türk milletine ve Türk ordusuna yenildi. NATO PKK'ya 5 bin tır silah veriyor. NATO Amerika'dır. NATO nasıl bizi koruyacak? NATO tatbikatlarında Norveç'te hedef tahtasına Atatürk, Türkiye'nin cumhurbaşkanı konuluyor. Yani NATO 'ben Türkiye'yi böleceğim, borç batağında batıracağım' diyor. Bu durumun adını koyuyoruz, NATO'dan çıkıyoruz." diye tamamladı.

Silah Ambargosu Hedef Tahtası Cumhurbaşkanı Propaganda Cumhurbaşkanı Adayı 

İlgili Foto Galeriler
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Alişan ve Buse Varol evlendi! İşte düğünden ilk karelerAlişan ve Buse Varol evlendi! İşte düğünden ilk kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman'daCumhurbaşkanı Erdoğan Karaman'da
Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış TöreniÜsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı