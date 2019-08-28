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28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Perge Antik Kenti'ni tehdit eden yangın söndürüldü

Perge Antik Kenti'ni tehdit eden yangın söndürüldü

Kentten detay

Ormanlı İtfaiye Eri Orman Yangını Helikopter Irak 

-Yanan alanlar detay
-Helikopterlerin su bırakması
-Maksim Sapranski röp
-Turistler detay
-Karadan müdahale
-Sütunlar detay
-Alevlerin kente yaklaşması
-Arazözlerin kente girme görüntüsü

( ANTALYA - 2) ANTALYA

- Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'ni tehdit eden orman yangını söndürüldü. Saat 14.00’da Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi Perge Antik Kenti yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesinin ardından yine aynı bölgedeki ormanlık alanın farklı bir noktasında ikinci bir yangın daha çıktı. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangın, Perge Antik Kenti sınırları içerisine girdi. Alevlerin antik kent içerisindeki sütunlara yaklaşık 50 metre uzaklıktaki kargılık alana kadar geldi. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye eri karadan müdahale etti. Kentin acrapol batı bölümünün yangından zarar gördüğü belirtildi. Alevlerin kente girmemesi için arazözler sütunların arasından bölgeye girdi. Havadan ve karadan sürdürülen yoğun çalışma sonunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı.
Kenti gezen Rus turistlerden Maksim Sapranski, " Yangını görünce çok korktuk. Tarihi yapıların yangından zarar görmesini istemeyiz. Şuan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Havadan müdahalenin yanında, karadan da güçlü bir söndürme yapılması gerekiyor." dedi.
(İA-
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