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28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Perge Antik Kenti bölgesinde ikinci orman yangını

Perge Antik Kenti bölgesinde ikinci orman yangını

bölgeden görüntü

Ormanlı Gesi İtfaiye Eri Orman Yangını Helikopter 

-halikopter görüntüsü
-antik kenteng örüntü
-yanan bölümler
-detaylar

( ANTALYA - 1)- Farklı noktada çıkan yangın, bu sefer antik kentin sınırları içerisine girdi- Antik kentin içerisinde yer alan sütunlara yaklaşık 50 metre uzaklıktaki alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor ANTALYA

- Antalya'nın Aksu ilçesi Perge Antik Kenti yakınında çıkan orman yangının söndürülmesinin ardından yakın bölgede ikinci bir orman yangını daha çıktı. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangın, Perge Antik Kenti sınırları içerisine girdi. Bölgede orman ve itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için havadan ve karadan yoğun çaba sarf ediyor. Bugün saat 14.00’da Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi Perge Antik Kenti yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesinin ardından yine aynı bölgedeki ormanlık alanın farklı bir noktasında ikinci bir yangın daha çıktı. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangın, Perge Antik Kenti sınırları içerisine girdi. Alevlerin antik kent içerisindeki sütunlara yaklaşık 50 metre uzaklıktaki kargılık alana kadar geldiği belirtildi. Bölgede, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter havadan ve çok sayıda arazöz ve itfaiye eri karadan müdahale ediyor. (SM-
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