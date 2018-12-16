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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Perde tutuştu, ev kullanılamaz hale geldi

Perde tutuştu, ev kullanılamaz hale geldi

yanan ev detay

( İZMİR ) - İZMİR

Yükselen 


- İzmir Konak'ta yemek yapıldığı sırada perdenin ocaktaki alev nedeniyle tuşuması sonucu çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Olay İzmir'in Konak ilçesine bağlı Emir Sultan Mahallesi 2202 Sokak'ta meydana geldi. H.E.'ye ait evden yükselen alevleri fark eden mahalleli, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının ilk belirlemelere göre yemek yapılırken, ocağın yanındaki tül perdenin tutuşmasıyla çıktığı saptandı. (CA-
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