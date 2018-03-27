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( İSTANBUL ) Perde, "engelsiz" sanat için açıldı- Gaziosmanpaşa’da engelli ve engelsiz gençler aynı tiyatro sahnesinde- Gaziosmanpaşa’da engelsiz gençler farkındalık için sahne açtı İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde eğitim gören engelli, engelsiz yaşıtlarıyla birlikte aynı tiyatro sahnesinde oynadı. Gaziosmanpaşa Belediyesi 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde eğitim gören engelli ve engelsiz gençleri aynı tiyatro perdesinde bir araya getirdi. Gaziosmanpaşa Şehir Tiyatroları Sahnesi’nde sahnelenen gösteriye çok sayıda engelli ve engelsiz genç katıldı.

Çocuklarını tiyatro sahnesinde izleyen aileler ise yaşadıkları mutluluğu dile getirdi. Engelli ve engelsiz gençlerin aynı sahnede buluştuğu oyun, tiyatro sevgisini ve tiyatroda oynamaya hiçbir durumun engel olmadığını anlatıyor. “İnsanların tiyatroya teşvik edilmesi gerek” Tiyatro gösterimini izleyen 14 yaşındaki Oğuz Efe Gülmez, “Ülkemizde böyle bir sorun var engelli bireylere çok fazla olanak sağlanmıyor ve çok fazla değer verilmiyor. Böyle bir etkinlik yapılması çok iyi olmuş. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin böyle bir şey yapması çok önemli. Ülkemizde çoğu zaman tiyatrolar önem görmüyor, insanların tiyatrolara teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer yakın zamanda insanları tiyatroya teşvik etmek için böyle etkinlikler yapılırsa çok iyi olur. Ben tiyatroya gitmeyi çok seviyorum. Bu işi seyircilerin önünde yapmakta çok zor, gerçek duygular yansıtılıyor. Şu an böyle bir etkinlikte olduğum için çok mutluyum” dedi.

“Çocuklarımız mutlu, biz mutluyuz” Engelli oğlunun da tiyatroda sahne aldığını ifade eden Hülya Akman ise, “Benim oğlum da sahne aldı, ufak bir skeç yaptılar. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bu bizi gururlandırıyor. Biz geçen yıl tiyatro eğitimine başladık, bu sene yoğun bir şekilde ve büyük bir destekle devam ediyor. Çocuklarımız çok mutlu, biz çok mutluyuz. Onlar eğitim aldıkça daha fazla şey yapabildiklerini görüyoruz. İçlerinde farklı cevherler olduğunun farkına varıyoruz ve biz de onlar sayesinde hayata farklı bakıyoruz” diye konuştu.

(FM-HB-

