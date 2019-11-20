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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Pepe Ali' tutuklandı

'Pepe Ali' tutuklandı

Zanlıların hastaneye getiriliş

Hastane Sentetik Uyuşturucu Bonzai Akalan 

-Hastane içi ve çıkış detay
-Polis aracına binme ve hareket
-Hastane detay

( KAHRAMANMARAŞ ) "Pepe Ali" tutuklandı- Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satmaktan gözaltına alınan 63 yaşındaki "Pepe Ali" lakaplı şahıs ile birlikte 1 kişi tutuklandı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satmaktan gözaltına alınan 63 yaşındaki "Pepe Ali" lakaplı şahıs ile birlikte 1 tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarda Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası Gazipaşa ve Akçakoyunlu mahallelerinde iki ayrı eve operasyon düzenledi.
Operasyonda uyuşturucu satıcısı 2 kişi İsmetpaşa ve Boğaziçi mahallelerinde gözaltına alınırken, 4 kişi de uyuşturucu kullanmaktan yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 180 adet sentetik uyuşturucu hap, 1.38 gram bonzai, 34 gram esrar ve bin lira para ele geçirildi. Sentetik uyuşturucu hapla yakalanan "Pepe Ali" lakaplı Mehmet Ali E. (63) ve Ahmet S. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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