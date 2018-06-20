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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Pentagon’dan F-35 Açıklaması: 'Perşembe Günü Teslim Ediyoruz'

- Pentagon’dan F-35 Açıklaması: 'Perşembe Günü Teslim Ediyoruz'

F-35 görüntüleri

(WASHINGTON) - Pentagon’dan F-35 açıklaması: "Perşembe günü teslim ediyoruz" WASHINGTON

Strateji Açılış Töreni Savaş Uçağı Nato 


- ABD, 2 adet F-35 savaş uçağını yarın Teksas’da yapılacak törenle Türkiye'ye teslim etmeye hazırlanıyor. Pentagon, ABD senatosunun kararına rağmen 2 adet F-35 savaş uçağının yarın Türkiye’ye teslim edileceğini açıkladı.
Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, "Lockheed Martin, 21 Haziran Perşembe günü Fort Worth'da Türkiye için bir açılış töreni düzenleyecek ve uçaklar ilk aşamada Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne geçecek. Türk F-35 pilotları ve bakım görevlileri Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne ulaştı ve yakında uçuş eğitimlerine başlayacaklar" ifadelerini kullandı. Teslim edilecek iki uçak, Türk pilotların eğitimi için 2019 yılına kadar ABD'de kalacak. ABD Senatosu'nun aldığı kararın yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler Meclisi ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor. F-35 programına 12 ülke katılıyor. Uçağın gelişimine katılan 9 ortak ülke arasında Kanada, Danimarka ve Türkiye dışındaki tüm ülkeler F-35 uçağının teslimatlarını almaya başladı.
Başbakan Binali Yıldırım, ABD Senatosu'nun kararı hakkında, "Türkiye alternatifsiz değildir. Kendi tedbirimizi alıyoruz. Savunma sanayinde milli ve yerliliğe hız verdik. Esef verici, stratejik, müttefiklik ruhuna aykırı" ifadelerini kullanmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada, "Türkiye 21 Haziran'da ilk uçağın teslimat töreni için davet edildi. Ondan sonraki süreçte eğitim çalışmaları orada devam edecek. Bu çok taraflı ve kapsamlı bir proje. 'Ben istedim iptal ettim' veya 'Türkiye'yi çıkarmak istiyorum' olmaz. Gerekçeler de kabul edilebilir değil. Herkes yükümlülüğünü yerine getirmeli. Bugüne kadar F-35'ler için ödememiz gereken parayı da hiç aksatmadan ödedik" demişti.
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