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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Pendikte depremden sonra hasar gören 3 katlı bina boşaltıldı - İSTANBUL

Pendikte depremden sonra hasar gören 3 katlı bina boşaltıldı - İSTANBUL

- Binadan detaylar İstanbul 'daki deprem - Pendikte depremden sonra hasar gören 3 katlı bina boşaltıldıİSTANBUL (AA) - Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Pendik'teki 3 katlı bina boşaltıldı.Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi Gizem Sokak'taki 3 katlı apartmanda oturanlar, depremin ardından binada çatlaklar oluştuğunu gördü.Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, binanın tedbiren boşaltılmasına karar verdi.Bunun üzerine bina tahliye edildi. Tahliyenin ardından bina mühürlendi.Binanın etrafına güvenlik şeridi çeken ekipler, çevrede önlem aldı.

Deprem Nadan 

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