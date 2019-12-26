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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pendik'teki trafik kazasında iki kişi yaralandı - İSTANBUL

Pendik'teki trafik kazasında iki kişi yaralandı - İSTANBUL

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan detaylar - İtfaiye ekibinin çalışmaları - Kaza yapan aracın çekiciye alınmasıİSTANBUL (AA) - Pendik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Esenyalı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Rıfat Ilgaz Caddesi kesişiminde Hasan Alkan'ın kullandığı 34 LU 7229 plakalı otomobille Ali Çoban yönetimindeki 34 HA 4444 plakalı otomobil çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı sürücü Alkan ile diğer otomobilin sürücüsü Çoban ambulansla hastaneye kaldırıldı.Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı, belediye ekipleri olay yerinde temizlik çalışması yaptı.

Polis Hastane 

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