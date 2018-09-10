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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Pendik'teki rehine krizi - Zanlının ve rehinenin emniyete götürülmesi - İSTANBUL Haberi

Pendik'teki rehine krizi - Zanlının ve rehinenin emniyete götürülmesi - İSTANBUL Haberi

- Zanlının ve rehinenin okuldan çıkartılarak polis aracı ile götürülmesi İstanbul 'da rehine operasyonu - Zanlı, 1,5 saat süren müzakerenin ardından polise teslim oldu - Rehine ve zanlının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildiİSTANBUL (AA) - İstanbul Pendik'teki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kadın çalışanı rehin alan şahıs polise teslim oldu.Asker olduğu belirtilen nişanlısı U.K. tarafından, stajyer memur olarak görev yaptığı Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde rehin alınan H.D, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı müzakereci ekipler ile Özel Harekat Polisleri'nin çabalarıyla kurtarıldı.Yaklaşık 1,5 saat süren müzakerenin ardından silahlı zanlı, polise teslim oldu. H.D. ve U.K, ifadelerinin alınması için polis tarafından emniyete götürüldü.Zanlı ve rehinenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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