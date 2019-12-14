Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Pendik'teki gecekondu yandı - İSTANBUL

Pendik'teki gecekondu yandı - İSTANBUL

- Gecekondudan detaylar - Yangından detaylar - İtfaiyenin gelişiPendik'teki gecekondu yandıİSTANBUL (AA) - Pendik'te bir gecekondu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Ertuğrulgazi Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'ndeki gecekonduda yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm gecekonduyu sardı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.Yangının elektrik sobasından çıktığı iddia edildi.

Elektrik Sobası Gecekondu Sağlık Ekipleri Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı