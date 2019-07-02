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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Pendik'te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - İSTANBUL

Pendik'te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - İSTANBUL

- Kaza yerinden görüntüler - Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - D - 100 - Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.Olay saat 14.30 sularında gerçekleşti.Kurtköy'den Kaynarca istikametine giden bir hafriyat kamyonu tünelde kontrolden çıkarak önce bir kamyonete, ardından ise aynı yönde seyreden pikaba çarptıktan sonra karşı yönden gelen hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı.Kazada henüz kimliği belirlenemeyen 2'si ağır 5 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.Kaza nedeniyle yol geçici olarak trafiğe kapanırken ekipler kazaya karışan araçları çekmek için çalışma sürdürüyor.

Polis Hastane Trafik Kazası Hafriyat Kamyonu Sağlık Ekipleri 

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