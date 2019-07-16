Pendik’te yunusların gösterisi kamerada İzle

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Kıyıya yakın yerde yüzen yunus balıkları vatandaşların ilgi odağı oldu İSTANBUL



- Pendik’te kıyıya yakın bölgeye gelerek yüzen yunus balıkları vatandaşların ilgi odağı oldu. Denizde yüzen yunus balıklarını gören vatandaşlar bu güzel manzara karşısında seyre daldılar. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Pendik’te yunus balıkları kıyıya yakın bir bölgeye gelerek yüzdüler. Yüzen yunus balıklarının suya dalıp çıkarak oluşturduğu manzara vatandaşların ilgisini çekti. Sahildeki kayalıklara oturan vatandaşlar, yunus balıklarının denizdeki gösterisini keyifle izlediler. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yunus balıkları denizde yüzüyor, vatandaşlar da yunus balıklarını ilgiyle izliyor.

