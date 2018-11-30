Pendik’te yolun karşısına geçmeye çalışan genç ölümden kıl payı kurtuldu...Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

-Motosikletlinin seyretmesi

-Gence korna çalması

-Gencin koşmaya başlaması

-Motosikletin gence çarpması

-Sürücünün durması ve geri gelmesi

-Gence bakması ve konuşması

-Motosikletine binerek ayrılması



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Pendik’te yolun karşısına geçmeye çalışan genç seyir halindeki motosikletlinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yüreklerin ağza geldiği o anların kask kamerasına yansıdığı kazada, genç hafif sıyrıkla kurtuldu. Kaza, geçtiğimiz 20 Ekim Cumartesi günü saat 21.50 sıralarında Pendik Kurtköy Dedepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde motosikletliyle cadde üzerinde seyir halinde olan bir genç, kısa bir süre sonra hızlandı. Motosikletli seyrettiği esnada bir gencin yolun karşısına geçmek istediğini fark etti. Sürücü, korna çalarak uyarmasına rağmen o esnada koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan gence çarptı. Motosikletin bir bölümünün çarptığı kazada, genç bacağından hafif şekilde yaralandı. Ölümden kıl payı kurtuldu Kaza sonrası panikleyen motosikletli bir süre durduktan sonra geri manevra yaparak gencin yanına geldi. Gencin sağlık durumunu soran sürücü, bacağından hafif şekilde yaralandığını görünce rahat bir nefes aldı. Diğer vatandaşlarla da konuşan sürücü ardından motosikletine binerek cadden uzaklaştı. Yüreklerin ağza geldiği o kaza ise motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletli seyrettiği esnada genç koşarak yoluna karşısına geçmeye çalışıyor. O esnada motosikletin bir bölümü gencin bacağına sürtüyor. Ardından duran motosikletli korkuyla gencin yanına geliyor. Rahat bir nefes alan sürücü, bir süre vatandaşlarla konuştuktan sonra ayrılıyor.

