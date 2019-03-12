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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Pendik'te yolun karşısına geçmek isteyen yayalara araç çarptı: 2 yaralı

Pendik'te yolun karşısına geçmek isteyen yayalara araç çarptı: 2 yaralı

Yaralı kadına sağlık ekiplerinin müdahalesi

İlk Müdahale Hastane Küçük Kız Çalışan Kadın Sağlık Ekipleri 

-Ambulansa koyulması

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Pendik’te yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye, yolda seyreden bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından yaralanan Rana Alagöz ile hafif yaralanan küçük kız tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olay Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde dün akşam 20.30 sıralarında gerçekleşti. Adının Rana Alagöz olduğu öğrenilen bir kadın ile onun yanındaki anne ve küçük kızı yolun karşısına geçmeye çalışıyorlardı. O sırada yolda ilerlemekte olan Mustafa E. Kontrolündeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan kadınlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle Rana Alagöz başından yaralanırken küçük kız kazayı hafif yaralarla atlattı. Ardından ihbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan küçük kız ile annesi de tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.
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