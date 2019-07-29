Pendik'te yaralı karacanın yardımına belediye ekipleri koştu



- Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Veteriner İşleri Birimi yol kenarında yaralı halde buldukları karacaya ilk müdahaleyi yaptı. Karaca, ilk tıbbi müdahalesinin ardından tedavisinin devam ettirilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi. Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Veteriner İşleri Birimi, köyler bölgesinde sahipsiz sokak hayvanları için yürüttüğü çalışma esnasında yol kenarında yaralı karaca buldu. Kurtdoğmuş Köyü’nde, yaralı halde buldukları karacaya yardım etmek isteyen ekipler, durumunun ağır olduğunu görünce hemen veteriner hekimlere haber verdiler. Ekipler, olay yerine ulaşarak karacayı hızlı bir şekilde bakımevine ulaştırdı. Çeşitli yerlerinden yaralanan karacaya ilk tıbbi müdahale belediye veteriner hekimi tarafından yapıldı. Daha sonra karaca tedavisinin devam ettirilmesi için yaban hayvanlarının korunması ve tedavi edilmeleri konularında sorumlu kurum olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yaralı karaca, burada tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal ortamına bırakılacak.

