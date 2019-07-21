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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Pendik’ te yangın paniği

Pendik’ te yangın paniği

alev ve dumanlardan detaylar

Yangın Paniği Trol 

-İtfaiyenin müdahalesi
-yangından fotoğraflar

( İSTANBUL -2)- Kerestelerden çıkan yangın yan binaya sıçradı İSTANBUL

- Pendik’te bir binanın bahçesinde bulunan keresteler bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Yangın yan binaya sıçrarken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Pendik Güzelyalı’da bulunan bir binanın bahçesinde bulunan keresteler bugün saat 17:30 sıralarında bilinmeyen bir nedenden alev aldı.Yangın yan binaya da sıçradı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelerek alevlere müdahale etti.Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.
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