Pendik’ te yangın paniği

-İtfaiyenin müdahalesi

-yangından fotoğraflar



( İSTANBUL -2)- Kerestelerden çıkan yangın yan binaya sıçradı İSTANBUL



- Pendik’te bir binanın bahçesinde bulunan keresteler bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Yangın yan binaya sıçrarken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Pendik Güzelyalı’da bulunan bir binanın bahçesinde bulunan keresteler bugün saat 17:30 sıralarında bilinmeyen bir nedenden alev aldı.Yangın yan binaya da sıçradı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelerek alevlere müdahale etti.Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

