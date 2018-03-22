Pendik'te yangın - İSTANBUL

- Alışveriş merkezi - Yangın söndürme çalışmaları - İtfaiye ekiplerinden görünütlerPendik'te yangın - Alışveriş merkezinin restoran bölümündeki bacada çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Pendik'te bir alışveriş merkezinin restoran bölümündeki çatıda çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinin restoran bölümündeki bacada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İçeriye dolan yoğun duman nedeniyle alışveriş merkezindeki vatandaşlar tahliye edildi.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Duman tahliyesi ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.