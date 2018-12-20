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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Pendik'te trafik kazası: 1 yaralı - İSTANBUL

Pendik'te trafik kazası: 1 yaralı - İSTANBUL

- Yaralıdan detaylarPendik'te trafik kazası: 1 yaralı - Kamyonette sıkışan sürücüyü, itfaiye ekipleri çıkardıİSTANBUL (AA) - Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Orhanlı Gişeler yönüne giden bağlantı yolunda G.Ö. yönetimindeki 34 GBA 56 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.Yan yatan kamyonette sürücü G.Ö. sıkıştı. Kazanın haber verilmesinin ardından bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kamyonetten çıkardı.Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen G.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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