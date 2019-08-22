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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pendik’te takla atan araç karşı şeritteki aracın üstüne düştü

Pendik’te takla atan araç karşı şeritteki aracın üstüne düştü

Takla atan araç

Sahil Yolu Elektrik Direği Kırmızı Işık Trafik Lambası Direksiyon 

-Ezilen otomobil
-Röp
-Kaza yeri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik sahil yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpıp takla attı. Takla atan araç karşı şeride uçarak bir otomobilin üzerine düştü. Görenleri şaşkına çeviren kazada iki kişi yaralandı. Pendik sahil yolunda saat 15.30 sıralarında, seyir halindeki bir aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun ortasındaki trafik lambasının direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üzerine düştü. Kazada iki kişi yaralanırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Aracın takla atarak otomobilin üzerine ters şekilde düştüğü kaza görenleri şaşkına çevirdi. Aracın üzerine düştüğü otomobilden yara almadan kurtulan kadın, “Beklerken arabalara yeşil ışık yandı, hareket etmeye başladı.
Karşıdan araba hızla ilerliyordu. Sadece uçtuğunu ve bizim arabaya fırladığını gördüm. Panik halinde dışarı çıktık, hiçbir şey hatırlamıyorum” dedi.
(HA-EY-
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