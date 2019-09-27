Pendik’te tahliye edilen bina havadan görüntülendi



- Pendik’te 3 katlı bir binada deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Bina sakinleri dışarı çıkarılırken, tahliye edilen bina havadan görüntülendi. Pendik Orhangazi Mahallesinde 3 katlı bir binada deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Binanın olduğu bölgeye ihbar üzerine Pendik Belediyesi ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Çatlakların oluştuğu bina belediye ekiplerince boşaltılarak bina sakinleri dışarı çıkartıldı. Çatlakların oluşmasıyla boşaltılan bina drone ile havadan görüntülendi.

