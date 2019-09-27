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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Pendik’te tahliye edilen bina havadan görüntülendi

Pendik’te tahliye edilen bina havadan görüntülendi

Binanın havadan görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Deprem Polis Ekipleri 


- Pendik’te 3 katlı bir binada deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Bina sakinleri dışarı çıkarılırken, tahliye edilen bina havadan görüntülendi. Pendik Orhangazi Mahallesinde 3 katlı bir binada deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Binanın olduğu bölgeye ihbar üzerine Pendik Belediyesi ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Çatlakların oluştuğu bina belediye ekiplerince boşaltılarak bina sakinleri dışarı çıkartıldı. Çatlakların oluşmasıyla boşaltılan bina drone ile havadan görüntülendi.
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