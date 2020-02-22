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22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Pendik’te sürücülerin kazayla sonuçlanan drift şovu kamerada Haberi

Pendik’te sürücülerin kazayla sonuçlanan drift şovu kamerada Haberi

Drift anları

Trafik Kuralları Kamera Cep Telefonu Direksiyon 

-Kaza anı
-kaçması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik’te sürücüsünün drift yaparak ilerlediği otomobilin arkasından gelen başka bir otomobil sürücüsü de drift yapmaya çalıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı, ardından hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. İki sürücü de trafik kurallarını hiçe sayarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Pendik’te Aydos Yolunda yaşanan olayda, arkadaşlarıyla beraber yolculuk eden bir sürücü yolda drift yaparak ilerledi. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücüsü gören başka bir sürücü de yolun gerisinden gelerek drift yapmaya başladı.
Aracın hızlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Aracın plakasının kapalı olduğu iddia edilen sürücü, kazanın ardından gaza basarak olay yerinde uzaklaştı. İki otomobil sürücüsünün trafik kurallarını hiçe saydığı olayda aracın kaza yaptığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir sürücü aracıyla drift yaparak ilerliyor. Arkadan aracıyla gelen başka bir sürücü de drfit yapıyor ve bariyerlere çarpıyor. Ardından oradan uzaklaşıyor. (CGK-
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