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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pendik’te su baskını olan alt geçit havadan görüntülendi

Pendik’te su baskını olan alt geçit havadan görüntülendi

altgeçit drone

Su Baskını Aktüel 

-aktüel

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik’te yoğun yağış nedeniyle Lokman Hekim Alt geçidini su bastı. Su baskını olan alt geçit havadan görüntülendi. Pendik’te bugün etkili olan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Lokman Hekim Alt geçidini yoğun yağış nedeniyle su bastı. Su baskınını meydana geldiği alt geçitte bir kişi aracıyla mahsur kalırken, alt geçit bir süre kullanıma kapandı. Belediye ekipleri alt geçitte su tahliye çalışmaları yaptı. Su baskını meydana gelen alt geçit drone ile havadan görüntülendi.
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