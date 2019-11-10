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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Pendik'te silahlı saldırı: 3 yaralı - İSTANBUL

Pendik'te silahlı saldırı: 3 yaralı - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntülerİSTANBUL (AA) - Pendik'teki silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi Yeniasır Caddesi'nde, bir düğüne davetli olarak gelen grup, daha önce aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen üç kişiyle karşılaştı. Gruptakiler, bu kişilere pompalı tüfek ve tabancayla ateş etti.Saldırıda, biri ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Şüpheliler ise olay yerinden araçla kaçtı. Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.Bu arada, vurulan kişilerin baba ve iki oğlu olduğu belirtildi.

Silahlı Saldırı Pompalı Tüfek Saldırı 

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