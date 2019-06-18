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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Pendik'te sevgilisini öldürüp intihar eden adam kamerada

Pendik'te sevgilisini öldürüp intihar eden adam kamerada

Şahsın binadan çıkması

Kız Arkadaş Kamera Nadan 

-Tekrar binaya girmesi
-Binadan görüntüler
-Ölen kadının fotoğrafı

( İSTANBUL )- Kız arkadaşını öldürdükten sonra alkol almak için binadan dışarı çıkmış- Pendik'te dehşet evinden görüntüler ortaya çıktı İSTANBUL

- Pendik'te kız arkadaşı Firevs S.'yi öldürdükten sonra intihar eden Yalçın K'nin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şansın kız arkadaşını öldürdükten sonra binadan dışarı çıktığı, dışarıda bir süre alkol aldıktan sonra elinde poşetle binaya giriş yaptığı görülüyor. Pendik'de lüks sitede dehşet yaşanmış , kız arkadaşı Firdevs. S'yi öldüren Yalçın K. ardından intihar etmişti. Olay daireden kötü kokular gelmesi sonucu iki gün sonra ortaya çıkmıştı. Yaşanan dehşetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahıs kız arkadaşını öldürdükten sonra binadan dışarı çıkıyor. Dışarıda alkol aldığı öğrenilen şahıs ardından elinde poşetle binaya tekrar giriyor.
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