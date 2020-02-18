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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Pendik’te şahsın kaşla göz arasında ütü çaldığı anlar kamerada İzle

Pendik’te şahsın kaşla göz arasında ütü çaldığı anlar kamerada İzle

Hırsızlık anı

Kamera Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız 

-Olay yeri

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Pendik’te bir şahıs, önünde beklediği züccaciye dükkanın sahibi dışarı çıktığı sırada dükkanın kapısının önündeki ütüyü çaldı. Ütüyü çalan şahıs koşarak oradan uzaklaşırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Pendik’te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, ismi henüz belirlenemeyen bir şahıs, züccaciye dükkanının önünde duran ütüyü gözüne kestirdi. Şahıs, dükkanın önünde bekleyerek ütüyü çalmak için en uygun anı kolladı. Dükkan sahibi, dükkandan çıkarak evinin karşısındaki evine kısa bir süreliğin gittiğinde ise şahıs ütüyü çalmak için harekete geçti. Dükkanın kapısının önündeki rafta duran ütüyü kaşla göz arasında çalan şahıs koşarak oradan uzaklaştı. Durumdan şüphelenen dükkan sahibi güvenlik kameralarını inceleyince hırsızlık mağduru olduğunu anladı. Şahsın, dükkanın önünde duran ütüyü kaşla göz arasında çalıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs dükkanın önünde bekliyor, dükkan sahibinin bol anını bulduğunda ütüyü çalarak kaçıyor.
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