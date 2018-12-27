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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Pendik'te sabaha karşı çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Pendik'te sabaha karşı çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

İtfaiye çalışması

Yangına Müdahale 

-Vatandaşlar
-Evin içinden görüntü
-Genel detay

( İSTANBUL )- Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi İSTANBUL

- Pendik'te 5 katlı binanın giriş katında yaşayan Pakistan uyruklu vatandaşların evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar panikle kendini sokağa atarken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangın, dün sabah 05.30'da Pendik Kavakpınar Mahallesi İpekçi Caddesi'nde çıktı. Edinilen bilgilere göre, 3 Pakistan uyruklu vatandaşın yaşadığı 5 katlı bir binanın giriş katındaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar panikle kendini sokağa attı. Yangını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Evde maddi hasarın oluştuğu yangında, şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Söndürme çalışmalarının ardından inceleme yapan ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
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