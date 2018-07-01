Pendik'te resmi ve özel belgede sahtecilik yapan dolandırıcılara operasyon



- Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli illerde resmi ve özel belgede sahtecilik yaparak vatandaşlar ile kamu kurumlarını dolandıran 5 şahıs yakalandı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli illerde resmi ve özel belgede sahtecilik yaparak vatandaşlar ile kamu kurumlarını dolandıran, tefecilik yapan ve silahla yaralama olaylarına karışan şahıslar tespit edildi. Çalışmaların devamında şahısların ikamet adreslerine ulaşan polis ekipleri Pendik'te 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sabaha karşı düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kayıtları da bulunan F.Y., A.Y, A.K., B.D. ve M.T. isimli 5 şahıs yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

