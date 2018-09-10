Pendik'te rehine krizinin yaşandığı okul havadan görüntülendi Haberi

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( İSTANBUL )- Şahsın uzman erbaş olduğu belirtildi İstanbul Valisi Vasip Şahin: " Müzakereler sürüyor. Şahıs okul aile birliğinde çalışan şahsı rehin aldı" İSTANBUL



- Pendik'te bir kişi lisede çalışan nişanlısını silahla rehin aldı, özel harekat polisleri ise okula girdi. Silahlı şahsı ikna çalışmaları devam ederken rehine krizinin yaşandığı okul havadan görüntülendi. Pendik Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesine gelen ve silahlı olduğu öğrenilen bir erkek şahıs, nişanlısı olduğu söylenen kadını tuvalette rehin aldı. Şahsın Uzman Erbaş Umut Kaya olduğu belirtilirken, polis ekiplerinin ikna çalışmaları sürüyor. Özel harekat polislerinin çalışmalarının sürdüğü okul havadan görüntülendi. (HK-

