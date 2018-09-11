Pendik’te rehine krizinin şüphelisi hakkında tutuklama talebi İzle

-Şüphelinin adliyeye girişi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Pendik’te bir lisede nişanlısının rehin alan er Umut Demirkaya, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Pendik’te Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda birliğinden kaçtığı iddia edilen er Umut Demirkaya nişanlısı Hümeyra K.'yı rehin almıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren müzakerenin ardından zanlı, polise teslim olmuştu. Tutuklanması talep edildi Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki sorgu işlemleri tamamlanan er Umut Demirkaya, “cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüphelinin mahkeme sorgusuna başlanması bekleniyor.

