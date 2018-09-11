Pendik’te rehine krizinin şüphelisi adliyeye getirildi



- Pendik’te bir lisede nişanlısının rehin alan er Umur Demirkaya emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli adliye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Olay, Pendik’te Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelmişti. Umut Demirkaya birliğinden kaçtığını söyleyerek aralarında kısa bir süredir sorun olduğunu iddia ettiği nişanlısı Hümeyra K.'yı rehin almıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren müzakerenin ardından zanlı, polise teslim olmuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli adliye girişinde basın mensuplarının, ‘Nişanlınızı neden rehin aldınız?’ sorusunu yanıtsız bıraktı.Şüphelinin savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.

