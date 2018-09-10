Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Pendik'te rehine krizi (2) - İSTANBUL

Pendik'te rehine krizi (2) - İSTANBUL

- Detaylar İstanbul 'da rehine krizi - Müzakereci ve özel harekat polisleri, Pendik'teki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki rehine durumunun sonlandırılması için çalışma yapıyorİSTANBUL (AA) - Pendik'teki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne gelen silahlı bir kişi okuldaki kadın çalışanı rehin aldı.Polise, Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde silahlı rehin alma ihbarı yapıldı.Lise personeli kadının nişanlısı tarafından rehin alınarak tuvalete kilitlendiği belirtildi.Bunun üzerine kadını rehin alan şahsı ikna etmek için müzakereci ve özel hareket polisleri de okula geldi.Müzakereci ve özel harekat polisleri, rehine durumunun sonlandırılması için çalışma yapıyor. Sağlık ekibi de okulda hazır bekletiliyor.

Rehin Rehine Krizi Özel Hareket Müzakere Özel Harekat Polisleri 

İlgili Foto Galeriler
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Tuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı