Pendik'te rehine krizi (2) - İSTANBUL

- Detaylar İstanbul 'da rehine krizi - Müzakereci ve özel harekat polisleri, Pendik'teki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki rehine durumunun sonlandırılması için çalışma yapıyorİSTANBUL (AA) - Pendik'teki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne gelen silahlı bir kişi okuldaki kadın çalışanı rehin aldı.Polise, Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde silahlı rehin alma ihbarı yapıldı.Lise personeli kadının nişanlısı tarafından rehin alınarak tuvalete kilitlendiği belirtildi.Bunun üzerine kadını rehin alan şahsı ikna etmek için müzakereci ve özel hareket polisleri de okula geldi.Müzakereci ve özel harekat polisleri, rehine durumunun sonlandırılması için çalışma yapıyor. Sağlık ekibi de okulda hazır bekletiliyor.