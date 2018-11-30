Pendik'te pompalı tüfekle kuyumcu soygunu kamerada

-zanlının kuyumcuya girmesi

-diğer zanlının dışarıda kalması

-elinde tüfek olan zanlının koşarak kuyumcudan çıkması

-zanlıların koşarak olay yerinden kaçması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Pendik'te pompalı tüfekli 2 zanlının kuyumcu soymaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Kulaç Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda pompalı tüfekli 2 soyguncu gözlerine kestirdikleri bir kuyumcuya girmişti. Kuyumcu Sunay Erdoğan'ın direnmesi üzerine ateş açan zanlılar bir şey alamadan olay yerinden kaçmıştı. Kuyumcunun bacaklarından yaralandığı soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kapüşonlu 2 kişinin peş peşe kuyumcuya geldiği görülüyor. Elinde pompalı tüfek olan zanlı içeri girerken diğeri dışarıda kalıyor. Kısa süre sonra zanlılar olay yerinden koşarak uzaklaşıyor.

