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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Pendik'te pompalı tüfekle kuyumcu soygunu kamerada

Pendik'te pompalı tüfekle kuyumcu soygunu kamerada

-Güvenlik Kamerası-

Soygun Kuyumcu Soygunu Soygun Girişimi Kamera Pompalı Tüfek 

-zanlının kuyumcuya girmesi
-diğer zanlının dışarıda kalması
-elinde tüfek olan zanlının koşarak kuyumcudan çıkması
-zanlıların koşarak olay yerinden kaçması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik'te pompalı tüfekli 2 zanlının kuyumcu soymaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Kulaç Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda pompalı tüfekli 2 soyguncu gözlerine kestirdikleri bir kuyumcuya girmişti. Kuyumcu Sunay Erdoğan'ın direnmesi üzerine ateş açan zanlılar bir şey alamadan olay yerinden kaçmıştı. Kuyumcunun bacaklarından yaralandığı soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kapüşonlu 2 kişinin peş peşe kuyumcuya geldiği görülüyor. Elinde pompalı tüfek olan zanlı içeri girerken diğeri dışarıda kalıyor. Kısa süre sonra zanlılar olay yerinden koşarak uzaklaşıyor.
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