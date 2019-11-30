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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Pendik’te patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada İzle

Pendik’te patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada İzle

Patenli genç

( İSTANBUL - ÖZEL)- Otobüsün arkasına takılarak uzun süre yolculuk etti İSTANBUL

Kamera Cep Telefonu 


- Pendik’te otobüsün arkasına takılarak yolculuk eden patenli genç yürekleri ağza getirdi. Canını hiçe sayan gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Pendik Güzelyalı Mahallesinde bir otobüsün arkasına takılan patenli genç uzun süre tehlikeli şekilde yolculuk etti. Patenli genç bu sorumsuz davranışıyla hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını adeta hiçe saydı. Patenli genç otobüsün arkasına takılıp yolculuk ederek yürekleri ağza getirdi. Otobüsün arkasına takılan patenli gencin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde patenli genç otobüsün arkasına takılarak tehlikeli bir şekilde yolculuk ediyor.
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