Pendik’te özel hareket polislerinin helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

-Kahvehaneye giriş

-Üst arama

-Araçlarda arama yapılması

-Helikopter

-Gecekonduya giriş



( İSTANBUL )- Operasyonda hareketli anlar yaşandı İSTANBUL



- Pendik’te bugün ilçe genelinde özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

100 kişilik polis ekibinin katıldığı operasyonda helikopter ile havadan destek verildi.

Hareketli anların yaşandığı operasyonda kahvehanede ve yollardan durdurulan araçlarda uyuşturucu madde aranırken polis tarafından üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Pendik’te bugün Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekat ekiplerinden oluşan 100 kişilik polis ekibinin katılımı ile uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Havadan helikopter ile destek verilen operasyonda aynı zamanda narkotik arama köpeği de kullanıldı. Düzenlenen operasyonda ilçede bulunan bazı kahvehanelere girilerek buralarda bulunanların kimliklerine bakıldı, bazılarının ise üstleri arandı. Narkotik köpeği ile girilen mekanlarda arama yapıldı. Bölgedeki yol üzerinde bazı araçlar polis ekiplerince durduruldu. Durdurulan araçların içerisinde uyuşturucu madde arandı, araçtan çıkarılan kişilerin üstleri arandı. Daha sonra metruk bir gecekonduya özel harekat ekiplerinde girildi, burada da polis ekipleri çeşitli aramalarda bulundu. (HA-EY

