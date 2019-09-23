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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Pendik’te orman yangını çıkaran zanlı adliyeye sevk edildi Haberi

Pendik’te orman yangını çıkaran zanlı adliyeye sevk edildi Haberi

Sevkten görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Terör Örgütü Avcılık Polis Ekipleri Orman Yangını Basın Mensupları 


- Pendik’te Aydos Ormanı’nda yangın çıkardığı iddia edilen zanlı Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilldi. Zanlı adliye girişinde ‘ben yapmadım’ dedi.
İstanbul Pendik’teki Aydos Ormanı’nı geçtiğimiz Perşembe günü yaktığı iddia edilen ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı Y.A., terör örgütüyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülmüştü. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı Y.A., polis ekipleri tarafından İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.
Zanlı Y.A., basın mensuplarının ‘Neden yaptınız?’ sorusuna, ‘Ben yapmadım ki’ diyerek cevap verdi. Savcılığa götürülen zanlı Y.A., savcılıkta ifadesi alınacak. (İD-
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