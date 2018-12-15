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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Pendik'te lokantada cinayet: 1 ölü, 2 yaralı

Pendik'te lokantada cinayet: 1 ölü, 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Silahlı Kavga Alacak Verecek Meselesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polislerden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Polislerin incelemelerinden görüntü
-Güvenlik önlemlerinden görüntü
-Vatandaşlar röportajlar
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Pendik’te lokantada alacak verecek yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat 16.00 sıralarında Pendik Altkaynarca Mahallesi Aydınlıyolu Caddesinde bulunan lokantada yaşandı. İddiaya göre, Mehmet K. ve Cemal K. isimli iki kişinin lokantasına gelen kişi yada kişiler arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında kimliği belirsiz kişi yada kişiler silahını çekerek tartıştığı M.G.’ye doğru ateş etmeye başladı.
Çıkan silahlı kavgada M.G. kanlar içinde yere yığılarak olay yerinde hayatını kaybederken, ayırmaya çalışan lokanta sahipleri Mehmet K. ve Cemal K. yaralanarak yardım beklemeye başladı.
Yaşananın olayın ardından şüpheli kişi yada kişiler lokantadan çıkarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine komuta merkezinden bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri lokantada bulunan diğer müşterileri dışarıya çıkartırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Yerde kanlar içinde yatan M.G.’nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları en yakın hastaneye götürdü. Ekipler lokantanın bulunduğu bölgeye şerit çekerek çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırıp incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya ilişkin lokantada çalışan 10 kişinin ifadesine başvurmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürdü. Lokantada hayatını kaybeden M.G.’nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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