Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Pendik'te lokantada cinayet: 1 ölü, 2 yaralı

Pendik'te lokantada cinayet: 1 ölü, 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

Polis Hastane Sağlık Ekibi Cinayet Kaynar 

-Lokantanın görüntüsü
-Polisin önlemleri
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik'te bir lokantada alacak verecek kavgasında silahlar konuştu.
Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, Pendik Altkaynarca Mahallesi Aydınlıyolu Caddesi'nde bulunan bir lokantada yaşandı. İddiaya göre, lokantada çıkan alacak verecek kavgasında silahlar konuştu.
Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı