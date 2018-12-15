Pendik'te lokantada cinayet: 1 ölü, 2 yaralı

-Lokantanın görüntüsü

-Polisin önlemleri

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Pendik'te bir lokantada alacak verecek kavgasında silahlar konuştu.

Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, Pendik Altkaynarca Mahallesi Aydınlıyolu Caddesi'nde bulunan bir lokantada yaşandı. İddiaya göre, lokantada çıkan alacak verecek kavgasında silahlar konuştu.

Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

