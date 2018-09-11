Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Pendik’te lisede nişanlısını rehin alan şüpheli tutuklandı

Pendik’te lisede nişanlısını rehin alan şüpheli tutuklandı

-Arşiv görüntü-

Polis Rehin Tutuklama Talebi Müzakere Avcılık 

-Şüphelinin adliyeye girişi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik’te bir lisede nişanlısının rehin alan er Umut Demirkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pendik’te Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda birliğinden kaçtığı iddia edilen er Umut Demirkaya nişanlısı Hümeyra K.'yı rehin almıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren müzakerenin ardından zanlı, polise teslim olmuştu. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki sorgu işlemleri tamamlanan er Umut Demirkaya, “cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Şüpheli mahkeme sorgusunun ardından sevk edildiği suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı