Pendik’te lisede nişanlısını rehin alan şüpheli tutuklandı

-Şüphelinin adliyeye girişi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Pendik’te bir lisede nişanlısının rehin alan er Umut Demirkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pendik’te Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda birliğinden kaçtığı iddia edilen er Umut Demirkaya nişanlısı Hümeyra K.'yı rehin almıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren müzakerenin ardından zanlı, polise teslim olmuştu. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki sorgu işlemleri tamamlanan er Umut Demirkaya, “cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Şüpheli mahkeme sorgusunun ardından sevk edildiği suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

