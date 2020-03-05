Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Pendik’te lise öğrencileri ile gençlerin kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Pendik’te lise öğrencileri ile gençlerin kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Okuldan görüntüler

Hastane Lise Öğrenci Kurusıkı Tabanca Öğrenciler Sağlık Ekipleri 

-Öğrencilerden detaylar
-Polisten detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik’te yaklaşık 30 kişilik bir grup, okul çıkışında bir lisenin öğrencilerine saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü ve bir şahsın kurusıkı tabancayla havaya ateş ettiği kavgada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Pendik’te saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre bir lisenin önüne okul çıkışı saatinde gelen yaklaşık 30 kişilik grup, bilinmeyen bir nedenle okuldaki birkaç öğrenciyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar birbirlerine saldırdı. Kavga esnasında bir şahsın kurusıkı silahla havaya ateş açması paniğe neden oldu. Ayrıca şahıslardan biri de bıçak çekerek karşısındakilere saldırdı. Kavgada E.Ç., V.M. ve D.E.K isimli kişilerin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı