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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Pendik’te küçük çocuğa istismarda bulunan sapık yakalandı

Pendik’te küçük çocuğa istismarda bulunan sapık yakalandı

arşiv

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Polis Cinsel İstismar Akalan Kamera 


- Pendik’te bir şahıs, 8 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunmuş, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Şahsın yakalanması için özel ekip oluşturuldu ve binlerce kişi incelendi. Şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Pendik’te bir sapık, 8 yaşındaki bir erkek çocuğuna zorla cinsel istismarda bulunmuş ardından kayıplara karışmıştı. Medyaya yansıyan olaya ilişkin olarak yeni görüntüler de ortaya çıkmıştı. Şahsı yakalamak için özel bir ekip kuruldu. Çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekip, mahallede yaşayan 25 bin erkeği incelemeye aldı. Yoğun çalışmaların ardından olayın faili olduğu tespit edilen şahıs mahallede yürürken kıskıvrak yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. (EY-
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