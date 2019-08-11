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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Pendik’te korkutan orman yangını söndürüldü

Pendik’te korkutan orman yangını söndürüldü

Yangından detay

Ormanlı Orman Yangını 

-Gökyüzünü saran dumanlardan detay
-İtfaiyenin müdahalesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 5 dönümlük arazinin tahrip olduğu yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Pendik’te Göçbeyli köyünde saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine ok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yaklaşık 5 dönümlük arazinin tahrip olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiyenin uğraşların sonucunda söndürüldü.
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