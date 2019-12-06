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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Pendik’te korkutan iş yeri yangını

Pendik’te korkutan iş yeri yangını

İşyeri

Kuruyemiş Trol 

-Yangın
-İtfaiye

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik’te 3 katlı kuruyemiş deposunda iş makinelerinden kaynaklı olduğu düşünülen yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edildi. Pendik’te kuruyemiş deposu olarak kullanılan 3 katlı bir iş yerinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. 3. Kattaki iş makinelerinden başlayan yangın kısa sürede iş yerini sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yangını kısa sürede kontrol altına alırken olayda 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerine gelen ambulansta müdahale yapıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
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