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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Pendik’te kontrolden çıkan araç beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı İzle

Pendik’te kontrolden çıkan araç beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı İzle

Yaralı adamdan görüntü

İlk Müdahale Hastane Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Direksiyon 

-Müdahale edilmesi
-Ambulansa konulması
-Detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Pendik’te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda aracıyla seyir halinde olan Tacettin Ata, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun ortasındaki beton bariyerlere çarptı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken araçta maddi hasar meydana geldi. Pendik’te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda geçtiğimiz gün meydana gelen kazada, 34 LB 4527 plakalı aracıyla seyir halinde olan Tacettin Ak, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun ortasındaki beton bariyerlere çarptı. Sürücü çarpmanın etkisiyle yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile götürüldü. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken araçta maddi hasar meydana geldi.
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